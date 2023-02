Диана Дамянова: Когато отправяш послания, за да се харесаш на всички, не се харесваш на никого

Бившата пиарка на "Продължаваме промяната" написа публикация във фейсбук профила си, провокирана от коментарите на политици по повод счупването на плочата на Паметника на Съветската армия.

"Напълно безплатни пр-съвети

To whom it may concern

Когато в политиката отправяш послания ,за да се харесаш на всички, в резултат - не се харесваш на никого

Конкретно: Когато под обществен натиск дори ББ е стигнал до твърдението за разрушаване на паметниците с руски шмайзер отгоре, да искаш да ги преместиш е пр-нонсенс, още повече че само преди час бившият ти коалиционен партньор е нарекъл счупването на "благодарствения" надпис - вероломен акт.

Така не успокояваш левите /те искат шмайзерът да си го имат дори в къщи/, но в замяна на това отблъскваш десните.

Простичка математика.

Също да добавя, че руските генерали , дето имената им висят на софийските улици, НИЕ много добре знаем какви са и какво са сторили. Просто така, знаем го от историята", пише Дамянова.

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков заяви, че е най-разумно Паметникът на Съветската армия да бъде преместен, за да бъде част от историята, но да не бъде разрушен.

"Аз лично не вярвам, че в средата на нашата столица трябва да имаме паметник с човек, който държи шмайзер над главата си. Но, от друга страна, това е част от историята и не трябва да я забравяме. Да имаме толкова имена на руски генерали и да не знаем какво се е случило", каза още Петков.

Миналия четвъртък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя за премахването на плочата от Паметника на Съветската армия, Тогава той призова и да му се намери друго място за монумента. Според него това е морален акт, предвид случващото се в Украйна. Вината паметникът още да е там обаче не била на кмета Йорданка Фандъкова, а на бездействието на министерството на културата и областния управител на София.