Дълбоко съм натъжен от ужасната влакова катастрофа край Лариса в Гърция! Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в "Туитър". "Мислите ми са с нашите приятели в Гърция. Изказвам най-искрени съболезнования на близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", пише още Борисов. I am deeply saddened by the terrible train crash near Larissa in Greece!

My thoughts are with our friends in 🇬🇷

Sending my sincerest condolences to the families and friends of the victims and wish speedy recovery to all injured! @kmitsotakis — Boyko Borissov (@BoykoBorissov) March 1, 2023

По-рано днес гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис обяви тридневен национален траур за загиналите в тежката челна катастрофа между пътнически влак и товарен влак в Северна Гърция.