Потрошиха къща и кола при масово меле в Микрево

Сериозни материални щети има след масово меле в село Микрево, община Струмяни.

Снощи, около 22:27 часа, в РУ-Сандански е получен сигнал за възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа между няколко лица в с. Микрево.

Скандалът е потушен от пристигналите незабавно на място полицейски служители и не се е стигнало до по-сериозен бой. Установено е, че в резултат на инцидента са счупени панорамно стъкло на лек автомобил, стъкло на жилищна сграда и стъкло на постройка към частен дом. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство. Работата продължава.