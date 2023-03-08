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Потрошиха къща и кола при масово меле в Микрево

Тони Маскръчка

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Сериозни материални щети има след масово меле в село Микрево, община Струмяни.

Снощи, около 22:27 часа, в РУ-Сандански е получен сигнал за възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа между няколко лица в с. Микрево.

Скандалът е потушен от пристигналите незабавно на място полицейски служители и не се е стигнало до по-сериозен бой. Установено е, че в резултат на инцидента са счупени панорамно стъкло на лек автомобил, стъкло на жилищна сграда и стъкло на постройка към частен дом. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство. Работата продължава.

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