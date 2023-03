12% повече кандидати да следват в чужбина

Номер 1 в желанията на българските абитуриенти е Нидерландия

12% повече са кандидатите да следват в чужбина. Масово избират по 2 дестинации. Най-честите комбинации са Нидерландия с Великобритания и Нидерландия с Белгия. Това отчетоха от консултантската агенция "Интеграл".

Точните науки са новият лидер сред най-желаните специалности. На първо място по интерес все още е "Бизнес и мениджмънт" (31%), следвана от "Математика/физика/астрономия" (30%) и "Компютърни науки" (26%).

Нидерландия продължава да е номер 1 в желанията на българските кандидат-студенти. Тя привлича кандидати със своите 5 университета в топ 100 в света със специалностите икономика и международен бизнес; с компютърни науки и инженерство в техническите университети в Айндховен и Делфт, както и многообразието от специалности в областта софтуерно инженерство, което може да се комбинира с бизнес, с изкуствен интелект, с киберсигурност и с гейм дизайн. Политика и международни отношения е също сред търсените области на обучение, в които традиционно силни са университети като Маастрихт, Лайден, Хага, Грьонинген, обясниха специалистите.

На второ място по интерес е Германия (46%). Най-търсените университети там са Техническият университет в Мюнхен (TU Munchen), Университетът по приложни науки в Райн-Ваал (Rhein-Waal University of Applied Sciences), Институтът по технологии в

Карлсруе (Karlsruhe Institute of Technology), Университетът в Манхайм (Mannheim University), Мюнхенски университет Лудвиг-Максимилиан (Ludwig Maximilian University of Munich). Сътветно предпочитаните специалности в Германия са икономика и бизнес, информатика, електроника и електроинженeрство и медицина. На трето място е Австрия, а на четвърто - Великобритания. За първи път след Брекзит обаче българските кандидатури за университети на Острова бележат ръст от 7%.