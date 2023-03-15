Пенсионер съсипа 30 овошки в общински имот

Пенсионер е унищожил 30 овощни дръвчета в общински имот. Вчера в РУ - Бобов дол е подаден сигнал за унищожени 30 овощни дървета в общински имот в землището на с. Коркина. Предприети са незабавни действия и извършителят на деянието е установен. Оказал се 77-годишен мъж, който е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.