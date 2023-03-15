ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богомил Николов: Инфлацията започва да затихва, оп...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13996335 www.24chasa.bg

Пенсионер съсипа 30 овошки в общински имот

Тони Маскръчка

[email protected]

1980
Полиция СНИМКА: Архив

Пенсионер е унищожил 30 овощни дръвчета в общински имот. Вчера в РУ - Бобов дол е подаден сигнал за унищожени 30 овощни дървета в общински имот в землището на с. Коркина. Предприети са незабавни действия и извършителят на деянието е установен. Оказал се 77-годишен мъж, който е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини