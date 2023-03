„Мартенски музикални дни“ потапя зрителите в Средновековни приказки

На 25 март /събота/ от 11 ч. в зала „Европа“ в рамките на Музикалния фестивал „Мартенски музикални дни“ в Русе ще бъде представен документалният филм „Пианото на Шостакович“. Лентата проследява гостуванията и концертните изяви на композитора през 1958 и 1965 г. в града. Реализира се с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма „Култура“ в направление „Творчески проекти“, съобщиха от местната администрация.

Филмът е дело на Стефан Прохоров, Кети Маринова и консултанта по съставянето на сценария д-р Веселина Антонова – изследовател и архивист в Художествения архив на Държавна опера – Русе.

От 19 ч. в Голяма зала на Доходното здание следва една незабравима вечер с произведения от Мусоргски и Прокофиев, поднесени от един от водещите оркестри в България и чест гост на „Мартенски музикални дни“ – Софийската филхармония с диригент маестро Георги Димитров и солисти – добре познатите от европейския оперен и концертен подиум – цигуларката Лия Петрова и известният русенски бас Мартин Цонев.

В неделя, 26 март, от 19 ч. английският Кралски двор отправя официална покана към русенската публика за едно изискано преживяване под наслов „From Windsor with Love…“. Базирани в замъка Уиндзор, членовете на ансамбъл The Queen‘s Six съставляват част от мирските служители на параклиса Сейнт Джордж, чиито домове се намират в замъка. Шестимата ангелогласни певци ще дебютират на фестивалната сцена с богата палитра от първокласни вокални произведения от У. Бърд, Т. Морли, Т. Талис, У. Крофт, Уайтинг/Дайкс, Т. Лерър, Дж. Д. Ларсън, Лин-Мануел Миранда, Ноуълс/Шипли, Р. Маркс, Р. Маркс, Крейг и Чарлз Райд, Б. Е. Кинг, Люис/Хейс/Койя и др.

В понеделник, 27 март, от 19 ч. в Доходното здание Държавна опера – Русе ще открие последната седмица от фестивалния афиш с премиерата на „Лето 893“ от Парашкев Хаджиев с диригент Владимир Бошнаков. Спектакълът се посвещава на 1130 години от Преславския църковно-народен събор – историческата кулминация на покръстването на българския народ, като обещава публиката да се потопи в една средновековна приказка. Режисьор на оперния спектакъл е Пламен Бейков, сценографията и костюмите са дело на Денис Иванов, хормайстор е Стелияна Димитрова – Хернани, и хореограф – Весела Василева. В ролите ще се превъплътят Момчил Миланов, Добромир Момеков, Теодор Петков, Глория Пенчева и Петя Цонева, Даниела Караиванова и Нели Петкова, Стоян Стоянджов, Денис Иванов /гост/, Иван Пенчев, и Стилян Цветков. Участват оркестър, хор, солисти и балет на Държавна опера – Русе, както и артисти от Русенската детска опера с ръководител Свилен Димитров.

В 62-рия Международен фестивал „Мартенски музикални дни“, който се организира от Община Русе под патронажа на Министерството на културата, ще се включат над 700 участници от 9 страни. Тази година в програмата са предвидени 27 събития. Музикалният форум представя 7 оркестрови програми, 11 ансамблови концерта, 2 оперни спектакъла, 1 хоров концерт, 7 съпътстващи събития, 8 дебютиращи в България и в Русе артисти и ансамбли.

Билети за концертите от програмата на фестивала могат да се закупят на касата на Държавна опера – Русе и през онлайн платформата Eventim.