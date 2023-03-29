Обявени са победителите в поетичния конкурс „Пробуждане“

Станаха ясни отличените участници в конкурса за поезия „Пробуждане“. Той се организира за шеста година от Общинския младежки дом Русе по инициатива на Младежкия парламент. Тази година конкурсът е национален и в него се включиха ученици от 8 до 12 клас от Русе и цяла България.

Жури в състав Мариан Савов - актьор, Цвета Тодорова - писател, и Галя Савова - журналист, класира най-добрите сред 86-те изпратени творби, които все още не са били публикувани.

Ето и наградените:

Първо място

Христо Христов-18 год., ПГ "Васил Левски" – „Думите в мен“

Виктория Недялкова – 17 год. СУ „М. Райкович“, гр. Дряново – „Пробуждане“

Александра Павлова - 15 год., ПДТГ – гр. Свищов – Новия човек (и последния му век)

Дейвид Георгиев – 12 кл., НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - гр. Русе – „Жълти поля“

Второ място:

Йоана Пухова - 9 кл. - Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил– „Щастие“

Владимир Кирилов – 12 кл., ПГСАКН „Проф. арх. Ст.Стефанов“ – Монтана – „Светът жадува мир“

Трето място:

Ани Георгиева - 16 год., МГ„Гео Милев“ - Плевен – „Учителко любима“

Касандра Недялкова – 17 год. , СУ „М. Райкович“р гр. Дряново – 11 клас – „Събудих се“

Гьокче Гюлюстан – 8 клас, ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали – „Пролет акростих“

Джулия Христова – 11 клас, гр. Стара Загора – „Градина“

Поощрение:

Синем Шабанова – ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив – „Граници“

Стефани Йорданова – 10кл. – Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград – „Целият ми свят“

Паулина Сивкова - 12 клас - НУИ "Проф. Веселин Стоянов" – Русе – „Промени“

Юлиян Георгиев, 12 клас - ПГЛП - Монтана – „Добрите хора“