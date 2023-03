Шампионите в международна класация за състезания по право от Софийския университет бяха отличени от Крум Зарков

Студенти от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и техните треньори, спечелили ред престижни международни състезания, дойдоха в Министерството на правосъдието по покана на министър Крум Зарков. С тях бяха деканът на ЮФ на Софийския университет проф. д-р Даниел Вълчев и зам.-деканът доц. д-р Мартин Белов.

В класацията за международни състезания по право NICA Law Schol Юридическият факултет на Софийския университет бе класиран на първо място в Европа и на трето място в света за 2022 г. След българските студенти останаха отборите на Харвард, Кембридж и ред престижни университети.

„За нас е голяма чест да ви посрещнем, да ви поздравим, да ви признаем уважението си за положените усилия. Да ви кажем, че не сте останали незабелязани, следим ви!“, каза Крум Зарков. Сподели, че самият той е участвал в подобни състезания и знае „колко трудно се пробива стъкленият таван, за да се престрашиш да отидеш и колко е хубаво, когато постигнеш успех“. Министърът подчерта: „Успехът е и че представлявате правната ни школа на най-високо ниво. Благодарим ви!“

„Голяма част от участниците в състезанията, след като се дипломират, продължават като треньори на отбори. Това създава една уникална общност, която се развива през годините и именно тя е причина за сериозните успехи“, заяви проф. Даниел Вълчев.

Всички се съгласиха със сравнението на доц. Мартин Белов, който определи постиженията като достойни за Шампионска лига.

Крум Зарков връчи плакети на Министерството на правосъдието на треньорите Олег Темников (Willem C. Vis International Commercial Arbitration), Петя Аджопова (Helga Pedersen Moot Court Competition), Симона Мокрева (Philip C. Jessup Law Moot Court Competition), Надя Денкова (Telders International Law Moot Court Competition), Велиана Събчева (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition), Мария Желязкова (All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition), Мартин Якимов (Central and East European Moot Court Competition), Цветелина Димитрова (PAX Moot), Дарина Попова (International Criminal Court Competition), Дима Александрова (състезания по медиация).