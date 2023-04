Политологът Георги Харизанов се разделя с телевизия "Евронюз"

Политологът Георги Харизанов се разделя с българския клон на телевизия "Евронюз". Това съобщи самият той в своя фейсбук профил.

Харизанов беше прокурист на телевизия "Европа", на чието място "Евронюз" стъпи в България. От поста му се разбира, че е помолил договора му да бъде прекратен на 4 април тази година.