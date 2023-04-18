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Хванаха шофьор, следен от Шенгенската информационна система, в района на берковскo село

Камелия Александрова

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Водач на лек автомобил, обявен като обект на специфичен контрол от Шенгенската информационна система, е установен в района на берковското село Боровци. На 15.04.2023 г. около 17,40 ч. на път II-81, км. 86+176, на разклона за с. Боровци, дежурни служители на Пътна полиция при РУ Берковица спрели за проверка лек автомобил "БМВ 520 И" със софийска регистрация, управляван от 63-годишен софийски жител. При направената справка е установено, че автомобилът е обявен в ШИС като обект на специфичен контрол. Съгласно указанията е извършен личен обиск на водача и попълнен формуляр, изпратен в отдел СИРЕНЕ ДМОС-МВР. При обиска не са открити вещи и предмети, забранени от закона.

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