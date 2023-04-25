Велосипедист с 3 счупени ребра, блъснат от пийнал шофьор

Подпийнал шофьор блъсна велосипедист в Сапарева баня, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в понеделник в курортния град. 58-годишен велосипедист е бил блъснат от лек автомобил „Рено“, управляван от 52-годишен. На пострадалия е оказана медицинска помощ в дупнишка болница, като се оказало, че е с 3 счупени ребра. На водача на автомобила е направен тест за употреба на алкохол, а резултатът е 0.59 промила. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.