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Велосипедист с 3 счупени ребра, блъснат от пийнал шофьор

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Подпийнал шофьор блъсна велосипедист в Сапарева баня, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в понеделник в курортния град. 58-годишен велосипедист е бил блъснат от лек автомобил „Рено“, управляван от 52-годишен. На пострадалия е оказана медицинска помощ в дупнишка болница, като се оказало, че е с 3 счупени ребра. На водача на автомобила е направен тест за употреба на алкохол, а резултатът е 0.59 промила. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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