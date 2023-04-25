Вижте какво решава служебният кабинет утре

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 26 април, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА 2022 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕ № 436 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г., КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства
3. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОДКРЕПАТА НА КАНДИДАТУРАТА НА ГР. МАЛАГА, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ЗА ДОМАКИН НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЕКСПО 2027/2028.
Внася: министърът на икономиката и индустрията
4. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.
Внася: министърът на финансите
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.
Внася: министърът на образованието и науката
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА САНИРАНЕ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 2.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМОФТИЗИЯТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД - ВЕЛИНГРАД.
Внася: министърът на здравеопазването
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМИТЕТА ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИНСТИТУТА ЗА СЪОБЩЕНИЯ НА ПОРТУГАЛИЯ, ПОДПИСАНО НА 18 ЯНУАРИ 1995 Г. В СОФИЯ.
Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 68-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ ЗА ЕВРОПА И КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИЯ И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ“, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 31 МАЙ ДО 2 ЮНИ 2023 Г. В СОФИЯ.
Внася: министърът на туризма
11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНО НА 21 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на външните работи
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИ, МРАМОРИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТОПОЛОВГРАД“, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - СТАРА ЗАГОРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.
Внася: министърът на енергетиката
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗМЕЕВО“, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - СТАРА ЗАГОРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.
Внася: министърът на енергетиката
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КРЕМОНА“, УЧАСТЪЦИ „КАЛЕН“ И „КАЛЕН-ИЗТОК“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛЕН, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.
Внася: министърът на енергетиката
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Внася: министърът на енергетиката
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЯДРЕНАТА СФЕРА 2022 - 2032 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОРОДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ВОДОРОД.
Внася: министърът на иновациите и растежа
18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът на външните работи