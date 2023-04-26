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Военни от ВМС провериха сигнал за съмнителен обект в Черно море

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Военни от ВМС провериха сигнал за съмнителен обект в Черно море Снимка: ВМС

Спецекип от Военноморските сили извърши оглед на предмет, наподобяващ морска мина, забелязан на 24 април във водите на Черно море, на около 700 метра от брега срещу местност „Дълбока“ до село Българево, съобщиха от ВМС.

Веднага след сигнала, получен в Щаба на ВМС, към посочения район се отправят военнослужещи на борда на лодка тип „Зодиак”, със задача да класифицират плаващия обект и при необходимост да го обезвредят.

При огледа на място те установяват, че предметът не представлява минна и навигационна опасност.

Военни от ВМС провериха сигнал за съмнителен обект в Черно море Снимка: ВМС

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