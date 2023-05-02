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18-годишно момиче е със счупен шиен прешлен, паднала с кола под пътя край Девин

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Момичето е транспортирано за преглед и лечение в МБАЛ-Смолян, без опасност за живота. Снимка: Архив

18-годишно момиче от село Борино е със счупен шиен прешлен и комоцио след като се преобърнала с колата си под пътя към Девин. Момичето е управлявало лек автомобил "Мерцедес" със софийска регистрация. На ляв завой губи контрол над автомобила, излиза вдясно на пътното платно и се преобръща под пътя. Младата шофьорка е транспортирана за преглед и лечение в МБАЛ-Смолян, без опасност за живота. Пробата за алкохол й е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.

Момичето е транспортирано за преглед и лечение в МБАЛ-Смолян, без опасност за живота. Снимка: Архив

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