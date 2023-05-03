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Искат постоянен арест за криминален тип, хванат да шофира пиян и без книжка

Дима Максимова

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Мъж е задържан за 72 часа за шофиране в нетрезво състояние.
На 29.04.2023г. в с. Алеково 23-годишният водач е управлявал л.а. Рено меган с 2,69 промила концетрация на алкохол в издишания въздух. Неправоспособният водач е криминално проявен, многократно осъждан за общоопасни престъпления и престъпления против собствеността, уточняват от ОДМВР - Велико Търново.
Започнато е бързо производство за престъплението. На 30.04.2023г. с постановление на прокуратурата в Свищов същото е преобразувано в досъдебно по общия ред.

Извършителят е привлечен в качеството на обвиняем. Внесено е искане в Районен съд Свищов за налагане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

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