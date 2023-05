Медицински университет–Плевен е домакин на конгреса, който се провежда с международно участие от 12 до 14 май

Първият Национален конгрес на Българската асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия с международно участие (БАМИРХ) ще се проведе в периода 12-14 май 2023 г. в Телекомуникационния ендоскопски център на Медицински университет - Плевен.

Учредителите на БАМИРХ имат амбицията да превърнат Асоциацията в представителна организация, която обединява интересите на медицинските специалисти по минимално инвазивна и роботизирана хирургия – уролози, хирурзи, гинеколози, както и студенти и специализанти.

Научната програма на Конгреса предлага възможност на участниците да се докоснат до най-новите и съвременни постижения в областта на минимално инвазивната и роботизираната хирургия, поднесени по атрактивен начин от водещи български и световно известни учени.

Регистрацията за участие в научния форум продължава до 10 май 2023 г.: https://congress.bamirs.bg/. Предвидена е възможност и за регистрация по време на самото събитие в Телекомуникационния център (12-14 май 2023 г.)

В Първия Национален Конгрес на БАМИРХ пленарни лекции ще изнесат плеяда от световноизвестни учени като създателят на цяло ново направление в световната медицина - феталната мини-инвазивна хирургия - професор Кипрос Николайдес от King’s College Hospital, Лондон.

Самостоятелна пленарна сесия ще подготвят и американските партньори на МУ-Плевен от американската Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия (Society of Laparoscopic & Robotic Surgeons) – професор Ричард Сатава, Medical Research Professor Emeritus of Surgery, University of Washington; професор Филип Шадук, Assistant Consulting Professor of Surgery, Duke University; професор Джон Морисон, Professor of Surgery Louisiana State University; професор Морис Чанг, Professor of OBG, Northeast Ohio Medical University School of Medicine; професор Ян Ходждон, Assistant Professor of Surgery, Louisiana State University.

Участниците ще имат възможност да се потопят в света на триизмерната хирургия “на живо” с 3D очила. На 12 май 2023 г. на специализантите се предлага уникалната възможност да се включат в предконгресен курс, който ще проведат топ хирурзите от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия, включващ теоретична и практическа част.

С научната програма на събитието можете да се запознаете на сайта на Българската асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия - https://congress.bamirs.bg/.