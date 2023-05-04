Спипаха рецидивист, откраднал портфейл от фитнес в Пловдив

30-годишен жител на пловдивско село с богато криминално досие се озова се озова в ареста, след като откраднал портфейл от фитнес център в кв. "Тракия", съобщиха от полицията.

Снощи в клиент на залата потърсил помощ в Пето районно управление. Мъжът установил, че ползваното от него шкафче е отворено, а от него липсва портфейлът му с пари, банкови карти и лични документи.

По "горещи следи" униформените заловили извършителя. Той е криминално проявен и осъждан. Срещу него е образувано досъдебно производство.