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Спипаха рецидивист, откраднал портфейл от фитнес в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Портфейл Снимка: Pixabay

30-годишен жител на пловдивско село с богато криминално досие се озова се озова в ареста, след като откраднал портфейл от фитнес център в кв. "Тракия", съобщиха от полицията.

Снощи в клиент на залата потърсил помощ в Пето районно управление. Мъжът установил, че ползваното от него шкафче е отворено, а от него липсва портфейлът му с пари, банкови карти и лични документи.

По "горещи следи" униформените заловили извършителя. Той е криминално проявен и осъждан. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Портфейл Снимка: Pixabay

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