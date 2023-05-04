17-годишен без книжка пробва да избяга от полицията в центъра на Пловдив

Неправоспособен тийнейджър беше задържан след неуспешен опит да осуети полицейска проверка в Пловдив, съобщиха от МВР. Около 2 ч. днес на ул. „Хан Аспарух“ автопатрул на Четвърто РУ подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил „Хюндай“. Колата обаче продължила да се движи по пътя с рязко увеличение на скоростта, а на ул. „Славянска“ внезапно спряла и от нея побягнал водачът й. След като бил заловен от последвалите го униформени, е установена самоличността му - 17-годишно момче, без свидетелство за правоуправление. Отведен е за едно денонощие в районното управление. За неподчинението на полицейското разпореждане срещу него е образувано досъдебно производство.