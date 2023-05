Нова опасна мода: назални спрейове за по-бърз тен водят до рак на кожата

Странични ефекти могат да бъдат гадене, повръщане, диария, интензивно потъмняване на ноктите и кожата, промяна в либидото и др.

Нова опасна мода в ТикТок придобива все по-голяма популярност, но поставя много въпроси относно безопасността за здравето. Видеа в социалната мрежа насърчават използването на назални спрейове, които съдържат веществото меланотан, като средство за по-бързо придобиване на тен на кожата, непосредствено преди посещение в солариум.

Някои от видеата в мрежата надхвърлят 1,4 млн. преглеждания.

Дерматологът Мария Хаджийска разяснява повече относно потенциалните рискове за здравето при използването им.

„Назалните спрейове съдържат хормона меланотан. Когато го вдишвате, той навлиза в кръвта през носната лигавица. След това се свързва с рецепторите за меланокортин и стимулира производството на пигмента меланин”, обясни дерматологът пред bTV.

Д-р Хаджийска уточни, че тенът, придобит по този начин, не трае вечно, а меланотанът в спрейовете не е одобрен или регулиран от Администрацията по храните и лекарствата и е забранен за законна продажба в редица страни, включително Съединените щати, Обединеното кралство и Австралия. #permatan ♬ original sound - Shoes🫶 @demsines Enhancing my natural melanin with the help of @Permatan nasal spray. I work a lot and don’t have the time to sit in the sun for hours to achieve a tan. And I refuse to smell like I was given birth by a coconut… LINK TO WEBSITE IN BIO. Anyone who wants details or is making assumptions regarding the ingredients please feel free to contact Permatan on Instagram for a full copy of the regulatory test report for the ingredients’ approval 😌 #nasaltan

„Това означава, че съставът на тези спрейове не е точно изяснен. Те съдържат вещества, които не са пречистени и безопасни за човешкия организъм“, добави д-р Мария Хаджийска.

Сред по-сериозните странични ефекти, които дерматологът изброи, могат да бъдат гадене, повръщане, диария, интензивно потъмняване на ноктите и кожата, промяна в либидото и др.

Д-р Хаджийска уточни, че назалните спрейове могат да предизвикат и меланом – най-злокачественият рак, както и промяна във формата, цвета и големината на бенките по тялото, което да бъде предпоставка за меланом. Има дори данни за прекъсване на кръвоснабдяването на бъбреците и развитие на инфаркт на бъбрека.

В изследване на Би Би Си химици от Imperial College London анализират 10 различни комплекта за тен. В тях те откриват повече от 100 неидентифицирани съставки и потвърждават наличието на меланотан 2. В САЩ ракът на кожата е най-често срещаният.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията съобщават, че през 2013 г. почти 72 000 души са имали меланоми на кожата, като някои проучвания сочат, че броят на засегнатите се е увеличил през последните няколко години.

Според справка в регистрите на Изпълнителната агенция по лекарствата и Европейската агенция по лекарствата на територията на България няма разрешен за продажба лекарствен продукт, съдържащ меланотан.

Веществото няма утвърден АТС код - уникален код, който се дава на лекарството с оглед на органа или системата, върху които то действа и начина, по който действа. Тази система за класификация се поддържа от Световната здравна организация.

Ново химическо вещество/структура обикновено не се включва в ATC системата, преди да има заявление за разрешение за употреба, изготвено за подаване в поне една държава.

"24 часа" съобщи за друга опасна мода сред младите преди време - употребата на балони с райски газ. След публикацията институциите се самосезираха. Омбудсманът Диана Ковачева се обърна към здравния министър и внесе промяна в Закона за закрила на детето. По-късно реагира и тогавашната министърка на икономиката Корнелия Нинова, която нареди проверки по барове, магазини и заведения.