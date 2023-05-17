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Анонимен съобщи на собственик къде е откраднатата му кола

Тони Маскръчка

[email protected]

3112
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Благоевградчанин откри откраднатата си кола по интересен начин.

Снощи чрез тел. 112 благоевградчанинът е заявил в Районно управление - Дупница, че е получил съобщение по мобилния си телефон от неизвестно лице, че откраднатият му автомобил и обявеният за издирване е в района на пътя Дупница – Кюстендил.

Служители на РУ Дупница са установили на посоченото място лек автомобил „Нисан“, извършен е оглед от дежурна полицейска група, образувано е досъдебно производство по случая. Уведомен е дежурен прокурор.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

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