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Носят частица от Божия Кръст във Враца

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СНИМКА: Pixabay

Частица от Светия и Животворящ Кръст Господен ще бъде донесен във Враца за поклонение в храм „Св. св. Константин и Елена“. Поводът е 120 години от построяването на храма, съобщиха от Врачанската Света митрополия. Светинята пристига по молба на Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий с благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Митрополит Григорий и врачански духовници ще посрещнат частицата от Светия Кръст Господен на 20 май, от 17:00 ч., в храма „Св. св. Константин и Елена“. Веднага след пристигането й в храма ще започне отслужването на празнична вечерня. В богослужението ще вземе участие мъжкият хор за византийско пеене „Св. Наум Охридски” от София с ръководител Андрей Касабов. Светинята ще остане за поклонение в храма до понеделник сутринта, казаха още от митрополията.

За БТА от там съобщиха, че във Враца частица от Светия Кръст Господен пристига да първи път. Последните мощи, пред които врачани се поклониха, бяха тези на св. Лука Симферополски през септември, м.г.

СНИМКА: Pixabay

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