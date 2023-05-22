ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Владимир Трифонов: Китай се модернизира с почи...

Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/14510598 www.24chasa.bg

Хванаха дрогиран шофьор в Лом

Камелия Александрова

[email protected]

924
Белезници СНИМКА: Pixabay

 На 21.05.2023 г. около 15,20 ч. на ул. "Цар Петър" в гр. Лом служители на пътен контрол при РУ Лом спрели за проверка лек автомобил "Опел" с монтанска регистрация, управляван от 25-годишен ломски жител. Проба с дрегер отчела, че водачът шофира под въздействието на амфетамин. На нарушителя е съставен акт по ЗДвП. Не му е наложено задържане по ЗМВР поради здравословни причини. По случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от НК.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини