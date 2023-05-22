Хванаха дрогиран шофьор в Лом

На 21.05.2023 г. около 15,20 ч. на ул. "Цар Петър" в гр. Лом служители на пътен контрол при РУ Лом спрели за проверка лек автомобил "Опел" с монтанска регистрация, управляван от 25-годишен ломски жител. Проба с дрегер отчела, че водачът шофира под въздействието на амфетамин. На нарушителя е съставен акт по ЗДвП. Не му е наложено задържане по ЗМВР поради здравословни причини. По случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от НК.