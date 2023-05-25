Издирват изчезнал мъж от Петрич

В Петрич издирват изчезнал мъж.

Павлин Йовов е в неизвестност от този вторник 22 май. Висок е около 1.80 см с тъмни дрехи. Последно е бил видян във вторник рано сутринта около 5.30 часа в квартал "Дълбочница". Няма пари и лични документи в себе си. Телефонът му е изключен.

Зов за помощ отправи брат му Григор Йовов в социалните мрежи и публикува снимка. Уведомена е полицията.

"Времето от изчезването е кратко и сега шансът да бъде намерен е по-голям. Моля споделяте тази публикация за да достигне до повече хора. Моля, ако някой го е видял, да ми пише на лично съобщение или в коментар тук. Благодаря ви!", апелира братът на изчезналия мъж.