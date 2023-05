"България се нуждае от стабилно проевропейско правителство, което да работи за приемане в Шенген, в еврозоната и за истинска съдебна реформа, която да противодейства на про-руската намеса." Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в публикация в "Туитър".

"Опитите да се използват неоторизирани записи на частни политически срещи, за да се предизвика институционален хаос, няма да успеят", отбелязва той. Bulgaria needs a stable pro-EU government to work for Schengen, Eurozone accession, and true judicial reform to counter pro-Russian interference. Attempts to use unauthorized recordings of private political meetings to provoke institutional chaos will not succeed. — Kiril Petkov (@KirilPetkov) May 28, 2023