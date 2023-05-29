Отиде си един от най-известните адвокати в България Асен Джингов

Един от най-известните адвокати в България – Асен Джингов, е починал внезапно, месец след като навърши 58 години. Тъжната вест съобщи съпругата му Биляна Цонова-Джингова във Facebook. Сбогом Асенчо, наш татко, съпруг, мъж и любов на живота ми! Мъката е неописуема! Ще ми липсваш до края на дните ми... Публикувахте от Biliana Tsonova в Неделя, 28 май 2023 г.

Асен Джингов, който е управляващ съдружник и един от четиримата съдружници-основатели на Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", също така ръководеше практически групи по сливания и придобивания, общо корпоративно право и банково и финансово право. В своята 30-годишна кариера той е консултирал клиенти като ЕБВР, МФК, Entergy, AES, Българо-американски предприемачески фонд, CARESBAC, Nitro Nobel A.B., Conoco, OMV, Expandia Finance, Hilton International и много други.

Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1991 г., както и Академията по американско и международно право в Далас (Academy of American and International Law) през 1993 г. Световни и европейски правни издания като Chambers Global и Chambers Europe са го определяли като вдъхновяващ мениджър, един от най-добрите адвокати в България, уважавана фигура на пазара и практичен, разумен и професионалист.