74-годишен блъсна на заден ход пешеходец на 92 г. в Свищов

Пешеходец е пострадал при пътен инцидент в Свищов. В понеделник около 09,30 ч. при движение на заден ход лек автомобил «Рено», управляван от 74-годишен местен жител е блъснал движещият се по пътното платно 92-годишен мъж, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

В резултат на това пешеходецът е откаран за преглед в свищовската болница с фрактура на раменна кост. След преглед е освободен за домашно лечение. Двамата са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни. По случая е започнато досъдебно производство.