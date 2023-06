Традиционният конкурс за снимки, заснети със смартфони на Huawei, отново е тук, със специално издание за българските фенове на марката. Тази година той се провежда под името HUAWEI XMAGE 2023 и тема „Повече светлина в моята история“.

Huawei кани всички притежатели на смартфон на марката, независимо от модела, да споделят в Instagram или Facebook кадри от своята история - незабравими моменти, вълнуващи дестинации, които са посетили, уловени градски етюди или природни феномени, и всичко, което показва техния уникален поглед към света през обектива на мобилната им камера. За да участват в конкурса, снимките трябва да са публикувани в периода от 1 юни до 15 август 2023 и да са тагнати в публичен пост във Facebook или Instagram с хаштаг #HUAWEIXMAGEBG, за да бъде видимо участието и, съответно, оценено според условията на Конкурса.

Наградата

Няма ограничение за броя публикувани и тагнати снимки от един участник, всяка една от тях ще бъде оценена и ще има шансове да донесе на автора си наградата в конкурса – флагманът на мобилната фотография Huawei P60 Pro, водещ класацията на DXOMARK за смартфон камери и обявен за Най-добър фото смартфон на годината от специализираната медийната организация TIPA. Наградата се предоставя в уникалния дизайн Rococo Pearl – уникален не само със своята хармонираща с природата естетика, а и с това, че всяка отделна бройка се различава от останалите по шарките на своя перлен гръб, създаден по иновативен производствен процес на базата на минерален прах.

Снимките, участващи в конкурса, трябва да са заснети само с устройства на Huawei, но се позволява обработка със софтуер на трети страни. За по-конкретни изисквания, моля прочетете условията на конкурса.

Двоен шанс за победи

Всеки участник в локалния конкурс „Повече светлина в твоята история“ може да се включи със същите кадри и в избрана категория на глобалния конкурс HUAWEI XMAGE 2023 тук: https://gallery.consumer.huawei.com/. Наградите, спечелени в единия конкурс, не изключват спечелване и в другия.

Творбите, тагнати за участие в българското издание, ще се оценяват от локално жури по три основни критерии – художествена стойност, качество и уникалност. Той ще има само един победител, който ще бъде обявен на 1 септември 2023 год., във Facebook страницата на Huawei България https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/, както и на стори в Instagram профила й https://www.instagram.com/huaweimobilebg/

Журито на конкурса

Журито на локалното издание на конкурса Huawei Xmage е съставено от личности с ярък принос в развитието на марката и на мобилната фотография у нас. Техните гласове са абсолютно равнопоставени и победителят се излъчва на база на обикновено мнозинство. От страна на Huawei в журито участват Анди Мяу, Генерален мениджър, и Дарина Иванова, Маркетинг Директор на Huawei Consumer Business Group за България и Северна Македония. Българската професионална общност е представена от Таня Дечева, асистент по фотография в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а талантливите фенове на Huawei – от двама победители в предишни фотографски конкурси на марката. Светлин Йосифов е носител на награди от Huawei кактo на глобално, така и на локално ниво. През 2020 година той печели локалния конкурс Huawei Next Image Awards, и е награден в категорията “Портрет“ на неговото глобално издание, а Кристиян Петров е победител в последния досега локален фотографски конкурс на марката – „Spread the Love for Mate 50 Pro“.

Huawei ви желае незабравими летни истории и късмет в създаването на кадъра, който ще ви донесе топ смартфона за всеки фотограф – Huawei P60 Pro.