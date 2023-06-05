ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха имитация на маркови стоки в София

Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/14615083 www.24chasa.bg

Арестуваха пътен хулиган, замерил с дърво румънска кола край Търново

Дима Максимова

[email protected]

740

Досъдебно производство за хулиганство на пътя е започнато в РУ – В. Търново. В  неделя следобед е получен сигнал за мъж, който е спрял автомобила си на пътното платно между В. Търново и село Самоводене и е хвърли парче дърво по спрелия зад него лек автомобил «Фолксваген», съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че замереният с дърво автомобил е румънски, а извършителят на деянието е 43-годишен мъж от с. Церова кория. Същият е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини