Арестуваха пътен хулиган, замерил с дърво румънска кола край Търново

Досъдебно производство за хулиганство на пътя е започнато в РУ – В. Търново. В неделя следобед е получен сигнал за мъж, който е спрял автомобила си на пътното платно между В. Търново и село Самоводене и е хвърли парче дърво по спрелия зад него лек автомобил «Фолксваген», съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че замереният с дърво автомобил е румънски, а извършителят на деянието е 43-годишен мъж от с. Церова кория. Същият е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.