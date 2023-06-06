41-годишен рецидивист задигнал колата на жена в Лом

41-годишен рецидивист е задържан за кражба на лек автомобил. На 05.06.2023 г. около 15,10 ч. в РУ Лом постъпил сигнал от 34-годишна жителка на област Видин, която съобщила за противозаконно отнемане на управлявания от нея лек автомобил „Ауди А3“ с монтанска регистрация.

Автомобилът бил паркиран незаключен, с поставен ключ на контактното табло, пред хранителен магазин в с. Сталийска махала, общ. Лом. При предприетите незабавни оперативно-издирвателни мероприятия служители на РУ Лом установили автомобила по „горещи“ следи на ул. "Филип Тотю" в крайдунавския град, управляван от 41-годишен местен жител, рецидивист. Проба на водача с дрегер за употреба на алкохол отчела 0,65 промила в издишания от него въздух. На нарушителя са съставени акт и фиш по ЗДвП. С полицейска заповед му е наложено задържане до 24 часа в РУ Лом. По случая е образувано бързо производство по чл. 346, ал. 1 от НК.