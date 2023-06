"Силвио знаеше как да вдъхнови със своята отдаденост и визия за Европа!", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за смъртта на четирикратния премиер на Италия Силвио Берлускони.

"Дълбоко съм натъжен от загубата на моя приятел и колега от Европейската народна партия Силвио Берлускони. Силвио знаеше как да вдъхнови със своята отдаденост и визия за Европа! Моите най-дълбоки съболезнования за семейството му.