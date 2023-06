Габриел, след като чу Кулеба по телефона: Изразяваме солидарността си с Украйна

Изразяваме нашата солидарност с Украйна и украинския народ. Това написа вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел в профила си в Туитър, след като разговаря по телефона с външния министър на Украйна Дмитро Кулеба.

Good first phone call with the Minister of Foreign Affairs of Ukraine @DmytroKuleba. I look forward to working together for the future of our 🇧🇬🇺🇦 relations.



We express our solidarity with #Ukraine and the Ukrainian people.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/pyTf4yhw2Z — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) June 15, 2023

Очаквам с нетърпение да работим заедно за бъдещето на българо-украинските взаимоотношения, написа Габриел.

На 13 юни в своя позиция Министерството на външните работи (МВнР) посочи, че България остро осъжда безпрецедентната и непредизвикана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна и допринася към международните усилия за подкрепа на страната. „Последователни сме в позицията си на солидарност с народа на Украйна, както и в безусловната си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната в нейните международно признати граници, включително териториални води“, се казва в позицията на МВнР.

Министерството допълва, че помощта, която България оказва на Украйна, закономерно се обуславя от съответните законови норми и правила, като характерните за демократичния процес форми на общуване и отговорно поведение са несъвместими с каквото и да било изкривяване на информацията в общественото пространство.