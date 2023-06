Фалшива новина "погреба" влогъра Фавиол Сефери

Фалшива новина се оказа съобщението, че внезапно е починал популярният влогър Фавиол Сефери.

Оказа се, че младият мъж е жив и здрав, но няма достъп до профилите си в социалните мрежи. Той обясни, че хората, които поддържали акаунтите му, злоупотребили и написали неверния пост.

В понеделник вечерта мъжът, който има своя собствена марка парфюми, съобщил на работещите за него, че иска да прекъсне взаимоотнощенията си с тях и се разбрали да се видят във вторник през деня. Тази сутрин, когато се събудил, видял съобщение, което гласяло, че за да му върнат достъпа до профилите му, искат да им изплати заплати за шест месеца напред.

"Тъжната вест" беше съобщена в Instagram профила му, предаде NOVA. Съобщението гласи: