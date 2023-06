Мария Габриел: Приоритетите на новото правителство са Шенген и еврозоната

Приоритетите на новото правителство са присъединяването на България към Шенген и еврозоната. Това обяви вицепремиерът и външен министър Мария Габриел след среща с посланиците на страните от ЕС, състояла се в резиденция Бояна.

Сред останалите приоритети на кабинета Габриел посочи подкрепата за Украйна и културната дипломация. Тя определи разговорите с европейските дипломати като „плодотворни“. „България е надежден партньор и съюзник. Благодарим ви, посланици, за сътрудничеството и подкрепата!”, написа още тя в туитър.