Непълнолетен падна с мотор в канал край пловдивско село, приеха го в болница

Непълнолетен тийнейджър катастрофира с мотоциклет край село Белозем, съобщиха от пловдивската полиция. Момчето е настанено в болница, след като в събота паднало с управлявания мотор „Хонда“ без регистрационни табели в канал в местността „Кисимови дупки“. На сигнала за произшествието, получен на тел. 112 около 18 ч., реагирал екип на РУ-Раковски. По случая е образувано досъдебно производство. Изясняват се обстоятелствата, при които неправоспособният водач се е сдобил с ключове за моторно превозно средство.