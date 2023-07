Кмет опъва струни с БТР и "Ахат" на Джулая край Павликени

Кметът на Павликени Емануил Манолов не издържа и на няколко пъти хвана бас китарата, за да забие с титаничните рокаджии от БТА и "Ахат" по време на Джулая край река Росица. Манолов, който до преди няколко години се изявяваше в местна рок банда, е инициатор за посрещане на юлското слънце и фен на здравата жица. Поредното издание на събитието събра над 4000 купонджии край Павликени, за да се превърне в най-мощното ознаменуване на Джулай морнинг във вътрешността на страната.

Над 10 часа звуча рок музика на брега на река Росица близо до Бяла черква , където се проведе рок-маратонът. Хедлайнерите „Ахат“ и БТР, със специалното участие на Джони Джоели, се раздадоха на максимум за радост на многобройните си почитатели. Заедно с двете титанични банди на сцената свириха още 6 местни групи: "Flight" (Павликени), "High Enough" (Свищов), "The Drivers" (В. Търново), "Old School Rock Band" (Габрово/ Казанлък), "Багабонти" (Павликени) и "Бандата" (Павликени).