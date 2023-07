Външно и Мария Габриел поздравиха САЩ за Деня на независимостта: Заедно сме по-силни

„Честит 4-ти юли, САЩ! Съюзници, приятели и стратегически партньори, обединени от споделени ценности и вярвания, заедно сме по-силни!“ – това се отбелязва на страницата на Министерството на външните работи на България в Туитър по повод националния празник на САЩ днес.

„Тъй като празнуваме 120-ата годишнина от нашите дипломатически отношения, ние подновяваме нашия ангажимент за по-добро утре!“, се казва още в публикацията. Happy 4️⃣th of July, #United States 🇺🇸! Allies, friends and strategic partners united by shared values and beliefs, we are stronger together! As we celebrate the 120th anniversary of our diplomatic relations #BGUS120, we renew our commitment to a better tomorrow! @StateDept — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) July 4, 2023

„Честит Ден на независимостта на нашите приятели и съюзници от САЩ! Ние сме заедно, за да надградим нашето 120-годишно трансатлантическо сътрудничество със споделени ценности и интереси“, посочва и вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел в Туитър. Happy Independence Day to our US friends & allies!



We stand together to build upon our 120-year long transatlantic cooperation, w/ shared values & interests. 🇧🇬🤝🇺🇸#4thofJuly@POTUS @SecBlinken @StateDept @USEmbassySofia pic.twitter.com/crm8zw2AXE — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) July 4, 2023