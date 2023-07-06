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Срещу жегите: Ежедневно оросяват и мият улиците във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Миенето и оросяването се извършва с нов специализиран камион

Започва ежедневно оросяване и миене на основните улици във Велико Търново от днес, 6 юли, оповести във фейсбук кметът Даниел Панов.

Дейността ще се изпълнява от екип на Общинско предприятие „Зелени системи“ с нов специализиран камион. Той е бил тестван успешно по улиците „Независимост“, „Стефан Стамболов“, „Васил Левски“, „Ниш“, „Краков“, „Славянска“, бул. „България“, бул. „Никола Габровски“. Камионът ще обхожда по график и основната улична мрежа в кварталите.

Оросяването в летния сезон ще се извършва рано сутрин в работни дни, в периода между 5,00 и 7,00 ч. Миенето ще е съобразено и с метеорологичните условия, уточнява кметът.

Миенето и оросяването се извършва с нов специализиран камион

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