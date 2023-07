Володимир Зеленски пристигна в София, ще се срещне с президента Радев (Видео, снимки)

"В София, България съм. Ще проведа съществени разговори с премиера Николай Денков, ще се срещна с президента Румен Радев, правителствени служители, парламентаристи, политици, журналисти. Поддръжка на отбраната, евроатлантическа интеграция, НАТО. Срещата на върха, гаранции за сигурност и прилагане на формулата на мира", написа Зеленски в туитър, веднага щом пристигна у нас.

Дали ще има среща с президента Радев е интригата, която се върти откак стана ясно за посещението. Днес премиерът Денков съобщи, че такава среща е предвидена в програмата. От президентството отговориха, че нямало официално съобщение за посещението.

Украинският президент кацна у нас в 12:04 часа. Той пътува от Кишинев с правителствения самолет Ербъс LZ-AOB.

Полицейското присъствие в центъра на столицата е засилено заради пристигането му. Първата спирка на украинския президент ще е Министерски съвет. КАДЪР: NOVA

В Министерския съвет той ще разговаря с премиера акад. Николай Денков и вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел, ще се срещне също с ръководствата на парламентарните групи, вносители на проекта на декларация в подкрепа на членството на Украйна в НАТО. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

Очаква се да се подпишат съвместна декларация за евроатлантическата интеграция на Украйна и меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката.

По-късно през деня премиерът акад. Николай Денков и вицепремиерът Мария Габриел ще бъдат домакини на дискусия с участието на президента на Украйна Володимир Зеленски, посланици, политици и представители на гражданското общество. Събитието ще бъде предавано на живо на страницата на Министерския съвет във Фейсбук.

Премиерът Николай Денков потвърди по-рано днес за посещението му в страната ни.

Днес заради посещението на Зеленски депутатите разместиха тотално програмата си като дадоха превес на точки, свързани с Украйна. Обновяването на военновременните запаси, декларация в подкрепа членството на Киев в НАТО и евентуалната продажба на ядрени реактори влязоха по спешност в програмата.