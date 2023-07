Вижте първия стенопис в София, създаден по новите правила за графити артистите (Видео)

Първи стенопис на жилищна сграда в центъра на София бе създаден по новите правила на общинския съвет за подпомагане на графити артисти. Това съобщи в своя личен фейсбук профил председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

По думите му стенописът е част от художествената серия "Пътеводители" и е дело на Робезио Маркс и Тереза Декинта, бразилски творци от Acidum Project, които са в столицата по покана на Посолството на Федеративна република Бразилия, за да изпълнят стенописа и да участват в поредица творчески инициативи.

"Фондацията е една от водещите организации в София, която създава мащабни съвременни проекти в сферата на градските визуални изкуства. Авторите, търсейки вдъхновение в местния фолклор и графични кодове, специално за проекта им в България, включват избрани мотиви от българската шевица - ще видите познати елементи от нашите народни носии", обясни още Георгиев.

Бразилското арт дуо заминава за Франция в събота, за да създаде втория персонаж от поредицата върху стена от градското пространство на Париж.

През пролетта в общинския съвет приеха нови правила, с които се улесняват и ускоряват значително процедурите за одобряване на такива проекти в градската среда, за да можем да променяме облика на града и да привличаме повече наши и международни творци.

"Живеещите в тази сграда граждани са дали съгласие за проекта и бяха много доволни от резултата, уверих се лично вчера с разговор с тях. Създаваме също и свободни стени на обществени пространства, където младежите да творят и затегнахме контрола върху вандализма върху фасадите", допълни председателят на Столичния общински съвет.