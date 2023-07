Хиляди рокери се събират край село Кипилово

Традиционният мотосъбор край с. Кипилово ще събере над 3 000 участници от мотоклубовете в цялата страна, съобщи БНР. Организаторите от Мотоклуб „Лястовица 33" и общините Котел, Сливен и Елена обещават много емоции и предизвикателства.

"В програмата са включени фолклорни състави, гайдарите от ансамбъл „Еподай“ и нестинари, състезания за дърпане на въже и канадска борба между мотоклубовете и туристически поход до Калето край с. Кипилово – най-добре запазената крепост от римско време на Балканския полуостров. Ще има специални игри и забавления и за най-малките, ще бъдат разпънати и шатри на занаятите." Това съобщи за Радио Стара Загора председателят на мотоклуб „Лястовица 33“ Иван Тодоров, който е сред организаторите.

Сред рокизпълнителите са Милена Славова и SinDeed в четвъртък, в петък ще „забият“ момичетата от женската банда "Second to None". Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени ще свирят в събота, когато ще участва и дует „Перфект“.

"Много кулинарни изкушения, типични за Балкана ще се предлагат - чевермето и шкембе чорбата са задължителни! Наред с агнешките специалитети, всеки ще може да опита и сирена и кашкавали с билки!", обещават организаторите.

За сигурността на участниците в събора, достъпът на автомобили през трите дни ще бъде абсолютно забранен, с изключение на тези, които ще извършват товаро-разтоварна дейност. Паркирането на автомобили ще става на специално обособен паркинг на входа на събора.