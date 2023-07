Samsung и Just Cavalli откриват лятото с грандиозно модно шоу в София

26 юли е денят, в който технологиите и модата ще станат едно. Непозната комбинация, но ви насърчаваме да бъдете смели. Защото поводът е специален - Samsung България и Just Cavalli ни канят на първо по рода си ексклузивно модно шоу в центъра на София. Just Cavalli имат нова колекция, а Samsung - нови модели телефони. Освен връх в иновациите, новите продукти на Samsung идват, за да променят възприятията ни за мода и лайфстайл. Затова и денят се казва Samsung Fashion Day, когато ще е премиерата на новите мобилни устройства Samsung Galaxy, съчетана с ексклузивно ревю на непоказвани модели на Just Cavalli.

"Вдъхновяваме хората да подхождат смело и към новото и различното“, коментират от Samsung България.

Според италианския бранд „модата се превръща в средство за комуникация“. Модата е начин да изразиш „философията си за живота, от сутринта до вечерта“. „Колекцията е своеобразно „послание“, покана винаги да вярваш в себе си и в това, което обичаш“, казват от Just Cavalli.

Бляскавата премиера ще се случи под открито небе пред Националния дворец на културата, където технологичният бранд кани феновете на технологиите и модата да се присъединят в 20:00 ч. на живо към музикално-светлинен спектакъл на фонтаните. Входът е напълно безплатен.

Ексклузивно за България в рамките на грандиозното шоу ще бъдат представени новите колекции на марката Just Cavalli – „Пролет/Лято 2024“ и „Есен/Зима 2023/24“ в комбинация с най-новите смарт устройства на Samsung Galaxy, обединени под мотото „Flip-ни и ти в новия тренд". Специален гост пък ще бъде Даниеле Ломбардо, главен дизайнер на бранда Just Cavalli.

Това обаче никак не е всичко, защото точно 6 часа по-рано, в 14 часа българско време, в Сеул Samsung ще представи за първи път новите продукти от портфолиото си в рамките на глобална онлайн премиера Galaxy Unpacked. Потребителите ще могат да наблюдават премиерата на живо на www.samsung.com/bg

По време на вечерното Samsung Fashion Show, публика ще може да се наслади на концерт на звездите на българската поп сцена Васил Найденов и Михаела Филева. Грандиозното събитие се осъществява като част от партньорството на Samsung със Столична община, модна агенция „Визаж" и Евгения Калканджиева. Локацията не е случайна, тъй като емблематичното място на София е достъпно пеша, за да могат гостите на шоуто да дойдат без автомобилите в подкрепа на каузата за здравословен и природосъобразен начин на живот „Ходенето е модерно“. Каузата е в съзвучие и с политиките на Столична община да насърчава гостите и жителите на града да ходят пеш и да се движат повече.