43-годишен мъж се блъска в крайптъно дърво и загива на място в Монтанско

43-годишен водач от село Якимово е починал място след удар в крайпътно дърво. На 21.07.2023 г. около 08,30 ч. на ул. "Димитър Благоев" в село Якимово, на кръстовището с ул. "Кирил и Методий", при движение в посока към гр. Вълчедръм, 43-годишен водач на лек автомобил "Рено Сценик" поради несъобразена скорост на десен завой губи контрол над волана, излиза вляво извън пътното платно и се блъска в крайпътно дърво, след което се преобръща. При реализираното ПТП са нанесени материални щети на лекия автомобил, а водачът починал на място. На местопроизшествието е извършен оглед и образувано досъдебно производство в РУ Лом.