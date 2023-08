Лятото е време, в което пътуваме активно. Независимо от дестинацията, която сме избрали, е важно да пазим природата и да не изхвърляме отпадъците си сред околната среда. Ето няколко съвета как да ограничим замърсяването, дори по време на почивка – особено ако ваканцията ни е в планината.

1. Боклукът няма място сред природата

Никога не оставяйте опаковките от храните и напитките, които сте консумирали в планината. Приберете ги в раницата си и ги изхвърлете, когато се върнете в града. Пластмасовите опаковки са най-често срещаните отпадъци в планините в световен мащаб, сочи глобалното проучване „Пластмаса на върха“ (Plastics on the Peak, The 2021 Global Mountain Waste Survey*). 69% от анкетираните споделят, че виждат отпадъци при всяко посещение в планината. Най-често срещани са пластмасовите бутилки (88%) и други пластмасови опаковки (87%).

2. Не нарушавайте естествената среда в планината

Често хората подценяват значението на т.нар. органичен отпадък, който включва остатъците от храна. Оставени сред природата, тези отпадъци могат да нарушават биологичното равновесие и да внесат непознати растителни видове на защитена територия. Освен това не всички храни, консумирани от хората, са подходящи за дивите животни. Други често срещани замърсители в планините са хартия, картон (68%), както и мокри и сухи кърпички (60%). За съжаление, веднъж попаднали сред природата, тези отпадъци се разграждат в продължение на стотици години.

3. Осъзнаване на личната отговорност

Всеки от нас се чувства отговорен за мястото, където живее. Нека се погрижим и за нашия общ дом – планината, като опазваме нейната красота всеки път, в който сме там. Над 90% от потребителите осъзнават личния си принос за чистотата. Близо 50% от анкетираните смятат, че компаниите от частния сектор имат отговорност за почистването на планината, а за 79% от хората екологичните каузи са от ключово значение. Безбожко езеро

4. Да подкрепим каузите за чистота

За да допринесе за опазването на природата, "Пиринско" стартира нова кампания „Чисти планини“. Инициативата на водещата марка бира у нас има за цел да допринесе за почистването на отпадъците и да спомогне за превенцията на замърсяването. През два поредни уикенда – на 12 и 26 август, доброволци от цялата страна ще могат да се включат в почистванията на Пирин планина при хижа "Гоце Делчев" и при изходен пункт за хижа "Яворов", където ще бъдат разположени специални кътове на "Пиринско". Акцията по почистването на Пирин планина ще обедини потребители, представители на бизнеса и институциите, както и любители на планината. Всеки, който донесе отпадъци на специалните пунктове на "Пиринско", ще получи като награда студена бира или канче с уникален дизайн. Открийте повече на: www.навънс"Пиринско".bg

*Източник: GRID-Arendal (2021). Plastics on the Peak: The 2021 Global Mountain Waste Survey. Проучването е проведено онлайн през 2021 г. на 5 езика – английски, френски, немски, руски и испански. В обхвата му са включени 1753 респонденти от 74 националности, сред които и България.