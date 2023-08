Съществуват ли кълбовидните мълнии? (Видео, снимки)

Кълбовидната мълния е едно от онези явления, които много лесно могат да бъдат категоризирани като измислени. Плаваща светеща сфера от плазма, която може да експлодира без ясно обяснение, често определяна като прекрасно красиво, но и зловещо събитие, а в други случаи като огромно знамение, оставящо след себе си смърт и разрушение.

Освен това експлозиите оставят след себе си миризма на сяра.

Не звучи ли като част от фентъзи или научнофантастично творение? Но е факт, че тези кълбовидни мълнии са съвсем реални, макар и изключително редки. По-досадното е, че не е ясно как точно се образуват.

Феноменът сам по себе си е свързан с електрически бури, подобни на друг странен феномен, известен като „Огън на свети Елм“. Учени създали топки от плазма в лабораторни условия по много начини, което затвърдило аргументите за съществуването на тези явление, когато всичко, с което се разполагало, били разказите на свидетели. Но няма причина да се предполага, че всяко нещо, открито в лаборатория, е факт и в природата. Cold fusion researchers have mostly converged on the opinion that the general form of ball lightning is the agent of elemental transmutation. There are countless testimonies in alchemy of "little stars" i.e shining spheres rising from the crucible and hovering in the room. pic.twitter.com/AdXU1DV5mF — NangaParbat (@NangaParbat1618) August 3, 2023

Най-доброто обяснение за това, както и най-доброто научно наблюдение, идва от статия от преди почти десетилетие. Изследователи от Северозападния университет в Ланджоу, Китай, създали камера и спектрометър, за да изследват мълнията и нейния състав в платото Цинхай. В региона често се наблюдават светкавици и през юли 2012 г. бил видян удар на мълния, която оставила плаваща сфера след себе си, която можете да видите в това видео.

Това е пример за кълбовидна мълния. Записаният видеоклип е от разстояние 900 метра и показва сияние от около 5 метра. Очаква се действителната кълбовидна мълния да бъде по-малка от това. Освен че виждате събитието на камера въпреки разстоянието, спектрометърът е интересен. Инструментът анализирал химическия състав на светещите обекти и изследователите вече знаят, че топката съдържа силиций, желязо и калций. They call this “phenomenon” Ball Lightning… pic.twitter.com/xWNxtRpZ17 — Prophecy 13 (@prophecy__13) August 6, 2023

Това са елементи, изобилстващи в почвата, което предполага, че кълбовидната мълния е резултат от обикновена мълния, удряща земята и изпаряваща почвата. Парите от силиций взаимодействат с кислорода във въздуха, създавайки топлина и светлина. Този сценарий е в съответствие с една възможна хипотеза за това как може да се образува кълбовидна мълния. Но съществуват и други хипотези и може би има повече от един начин да се създаде този тип светкавица.

Изследователите не успели да видят колко далеч от земята била кълбовидната мълния, но се носела на около 10 метра хоризонтално, преди да се изкачи на около 3 метра. Като цяло това е много трудно за наблюдение явление, освен ако не сте много близо до него, когато се случи. Но да сте близо е рисковано, тъй като съществуват няколко исторически доклада за наранявания и дори смърт.

„Яркостта на кълбовидната мълния обикновено се определя от свидетели като сравнима с тази на 100 W лампа. При условия на дневна светлина би било трудно да го видите от голямо разстояние. Често се случва сравнително близо до земята, така че препятствията също биха ограничили разстоянието, на което може да се наблюдава в градска среда“, каза Марк Стенхоф, който е написал книга за феномена, пише "Вести". What does science know about the mysterious ball lightning?



If you have seen scientific videos of this phenomenon, we know very little about it and much, much less.https://t.co/wu9bV24LRh — Science Academy (@Academ18Academy) August 5, 2023

Все още има много неизвестни около мистериозното явление, но възможностите продължават да се носят, точно както топката мълния, преди да се разсее.