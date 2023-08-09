Възрастен жител на Войводиново е заподозрян за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. Според предварителната информация в петък той се скарал със своя родственица и й нанесъл удари. След като вчера в РУ-Труд постъпил сигнал от потърпевшата за възникналия битов скандал, мъжът бил задържан за едно денонощие. Срещу него е образувано досъдебно производство, уведомена е районната прокуратура.
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Възрастен от пловдивско село наби родственица след скандал
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