Възрастен от пловдивско село наби родственица след скандал

Възрастен жител на Войводиново е заподозрян за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. Според предварителната информация в петък той се скарал със своя родственица и й нанесъл удари. След като вчера в РУ-Труд постъпил сигнал от потърпевшата за възникналия битов скандал, мъжът бил задържан за едно денонощие. Срещу него е образувано досъдебно производство, уведомена е районната прокуратура.