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24-годишен насилник е в ареста, заплашвал и ударил жена си в Горско Косово

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Pixabay

24-годишен мъж от с. Горско Косово е задържан по сигнал за закана. Малко след полунощ на 10 август в полицейското управление в Павликени е получен сигнал от 26-годишна от с. Горско Косово, че съпругът й я заплашва, предаде ОДМВР - Велико Търново.

Пристигналият на мястото полицейски екип е установил, че същата вечер между съпрузите е възникнал скандал, при който мъжът е отправил заплахи към съпругата си и я ударил.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

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