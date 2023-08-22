Временно се затваря за движение участък от бул. „Владимир Вазов“ в столицата

Временно се затваря за движение участък от бул. „Владимир Вазов“ в посока изход от София между ул. „Тодорини Кукли“ и ул. „Левски Вековен“. В участък от няколко метра е констатирано пропадане на пътното платно и са започнали обследвания.

Тролеи от линии №1 и №3, както и автобусите по линии №78 и №100 са отклонени по ул. „Тодорини кукли“ и по ул. „Левски Вековен“, а автобусите от линия №90 в посока „Малашевци“ продължава по ул. „Острово, ул. „Макгахан“, ул. „Резбарска“. В посока „център“ маршрутите на градския транспорт не се променят.