Изкопаха елкабелите от стадион „Пионер” в Добрич

Неизвестни изкопаха елкабели от стадион „Пионер” в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 26 август, около 12:55 часа е получено съобщение за извършена кражба на вкопани в земята електрически проводници, намиращи се на стадион „Пионер“ в град Добрич. По случая е образувано досъдебно производство. На стадиона съвсем скоро бе направена реконструкция, бе поставено и осветление.