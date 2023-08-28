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Изкопаха елкабелите от стадион „Пионер” в Добрич

Дияна Райнова

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Изкопаха елкабелите от стадион „Пионер” в Добрич Снимка: Авторът

Неизвестни изкопаха елкабели от стадион „Пионер” в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 26 август, около 12:55 часа е получено съобщение за извършена кражба на вкопани в земята електрически проводници, намиращи се на стадион „Пионер“ в град Добрич. По случая е образувано досъдебно производство. На стадиона съвсем скоро бе направена реконструкция, бе поставено и осветление.

Изкопаха елкабелите от стадион „Пионер” в Добрич Снимка: Авторът
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