Двама пребиха и обраха възрастен мъж в дома му в Лом

Служители на полицията в Лом са задържали по „горещи“ следи двама криминално проявени мъже, извършили грабеж над местен жител.

Около 19,20 ч. в понеделник 42-годишен ломски жител подал сигнал в Районното управление, че бил нападнат от двама негови познати. Те му нанесли побой и отнели мъжката му чантичка, в която държал мобилния си телефон и касетофон. Потърпевшият дал показания в РУ Лом.

По случая било образувано досъдебно производство. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия дежурен полицейски автопатрул установил по „горещи“ следи извършителите – двама криминално проявени мъже на 51 г. и 24 г.

С полицейска заповед те са задържани до 24 часа по ЗМВР. Откраднатите вещи са иззети и ще бъдат върнати на собственика. Работа по случая продължава РУ Лом.