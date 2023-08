Онлайн играта Digital Scouts подготвя децата и тийнейджърите за безопасно използване на социалните платформи и чатове

Предимствата, които ни носят интернет технологиите, са неоспорими, но опасностите също никак не са малко и за подценяване. Тъмната страна на мрежата крие все по-изобретателни капани, в които всеки един потребител може да попадне. Най-лесните жертви винаги са най-беззащитните.

Според международно проучване*, посветено на детската онлайн безопасност, смартфоните са устройствата, които децата от 9 до 17 години използват най-често за всекидневен онлайн достъп. 70% от анкетираните момчета и момичета казват, че влизат в интернет поне веднъж на ден. Данните сочат също, че децата прекарват средно 2 часа онлайн през делничните дни и над 3 часа онлайн на ден през уикендите. Макар като цяло да са положително настроени за това, което дигиталната среда им предлага, и да са уверени в уменията си да се ориентират в нея, децата съобщават и за негативни онлайн преживявания.

Проучването показва още, че онлайн активностите на децата варират в зависимост от възрастта, като най-често използват дигиталната среда за развлечение. Това включва гледане на видеоклипове (56%), слушане на музика онлайн (55%) и общуване със семейството или приятели (51%). Сред най-често срещаните опасности в интернет, на които са изложени наследниците ни, е кибертормозът. Това реално е разпространяването на лъжи или публикуването на неприлични снимки на някого в социалните мрежи; изпращане на обидни съобщения или заплахи онлайн, както и изпращане на злонамерени съобщения под чужда самоличност.

13% от децата и едно на всеки пет (21%) сред групата на 15 – 17-годишните са преживели нещо, което ги е разстроило по някакъв начин, карайки ги да се чувстват неудобно, уплашени или притеснени. В тази категория попада т.нар. „секстинг“, който е особено обезпокоителен като тенденция сред тийнейджърите. Изразява се в изпращане на по-провокативни снимки или видеоклипове. Такива файлове лесно и неконтролируемо могат да бъдат разпространени до стотици хора и да доведат до разрушителни последствия за участниците в тях. Онлайн тормозът също влиза в тази категория. Той представлява системно използване на интернет за нанасяне на емоционална вреда. Практикува се най-често от деца и тийнейджъри и е насочен към техни връстници – подигравателни снимки, заснет на живо тормоз или подигравателно видео, публикувани в платформи като YouTube, TikTok и др. Симптомите, които могат да ви насочат, че детето ви е изложено на такъв тормоз, са самоизолация, тревожност, страх, кошмари, неприязън към технологиите. Ако разпознаете някой от тези признаци, говорете с детето, споделете личен опит, покажете му места като safenet.bg, където то може да намери подкрепа и да се почувства защитено.

За да предпазим децата от подобни ситуации онлайн, трябва да ги информираме и запознаем с основните правила за безопасно сърфиране в интернет. Изключително полезна в това отношение е образователната игра на Yettel Digital Scouts. Това е онлайн куиз, който по лек и забавен начин обогатява знанията за рисковете в мрежата, както и за начините, по които да се защитим. Съдържанието на играта е създадено заедно със специалистите от Националния център за безопасен интернет, чиито съвети са достъпни и на safenet.bg. За всички потребители важи едно основно правило – да си онлайн означава на първо място да си информиран. Затова преди да преминем към свободен режим на сърфиране в интернет, трябва да се запознаем с всички опасности, на които можем да попаднем. Прекрасен начин децата ни да запомнят нужното е като се включат до 3 септември в тазгодишното издание на играта Digital Scouts, което може да им донесе и атрактивни награди като смартфон, смарт часовник и безжични слушалки. Приложението с играта може да бъде свалено от Google Play и App Store.

